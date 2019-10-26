В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

26 октября 2019 21:50 (UTC+04:00)

Около 350 тысяч человек принимают участие в акции протеста в Барселоне в связи с вынесением Верховным судом приговора двенадцати каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщила Городская гвардия (полиция Барселоны), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инициаторами проведения манифестации выступили общественные организации Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар были приговорены к девяти годам заключения за мятеж. Акцию поддержали более сотни различных организаций, ассоциаций, профсоюзов.

Основное требование митингующих – освобождение приговоренных (реальные сроки получили девять из двенадцати политиков, оказавшихся на скамье подсудимых Верховного суда, трое отделались штрафом).

"Мы пойдем так далеко, как захочет народ", - заявил журналистам глава каталонского женералитета Ким Торра, который присоединился к шествию по улице Марина. В нем приняли участие заместитель председателя женералитета Пере Арагонес, другие члены правительства, а также спикер каталонского парламента Роже Торрен. Последний, комментируя происходящее журналистам, потребовал "свободы, амнистии и референдум", а также призвал к "единству всех сил".

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