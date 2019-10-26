Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 тел

26 октября 2019 22:12 (UTC+04:00)

Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором в среду были найдены тела 39 человек. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу полицейским управлением графства Эссекс, 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон обвиняется в действиях, приведших к смерти 39 человек, и совершении других преступлений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он предстанет перед магистратским судом Челмсфорда в понедельник, 28 октября, по обвинению в причинении смерти 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег", - отмечается в документе.

По делу о гибели людей к настоящему моменту четверо подозреваемых задержаны в Великобритании, еще один - в Ирландии. Робинсон, по сообщениям британских СМИ, и вызвал полицейских, обнаружив тела внутри прицепа. Все задержанные подозреваются в действиях, которые привели к смерти 39 человек, и участии в торговле людьми.

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