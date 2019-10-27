LVMH намерена приобрести транснациональную ювелирную компанию Tiffany

27 октября 2019 12:38 (UTC+04:00)

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy - намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным AFP, компания Tiffany еще не дала ответа на предложение французской корпорации. Источник не указал размера предложенной со стороны LVMH суммы и высказал предположение, что сделка может и не состояться. По его данным, транснациональная ювелирная компания ведет в настоящее время консультации с экспертами ряда крупнейших банков. Официальный представитель Tiffany отказался прокомментировать появившиеся сведения о слиянии, назвав их "слухами и спекуляциями".

По положению на минувшую пятницу биржевая капитализация Tiffany приближается к $11,90 млрд. Ее оборотный капитал возрос за прошлый финансовый год на 6,5%, до $4,4 млрд. На компанию работает более 14 тыс. человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
"Желтые жилеты" поддержали протестующих в Чили
Европа 05:52
Британская прокуратура предъявила обвинения водителю грузовика, в котором нашли 39 тел
Европа 26 октября 22:12
В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков
Европа 26 октября 21:50
Путин рассказал Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом 22 октября в Сочи
Россия 26 октября 18:11
Туркменистан и Италия проведут совместный бизнес-форум в Милане
Туркменистан 26 октября 11:22
Советом Европы за инновации в судебной системе и правосудии были награждены четыре страны (ФОТО)
Европа 25 октября 20:14
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество 13:02
Обеспокоенные Бакинским саммитом Движения неприсоединения в Баку: Армения и т.н. Национальный совет
Политика 12:36
В КНДР заявили, что США используют дружбу Трампа и Ким Чен Ына для затягивания переговоров
В мире 11:49
Завершился визит премьер-министра Бангладеш в Азербайджан
Политика 11:30
Один турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира"
Турция 11:23
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных успехов в Движении неприсоединения
Политика 11:03
На северо-западе Афганистана силовики ликвидировали более 50 талибов
Другие страны 10:56
В Туркменистане с официальным визитом находится премьер-министр Малайзии
Туркменистан 10:54
Завершился визит президента Кубы в Азербайджан
Политика 10:48