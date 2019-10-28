Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полиция департамента Атлантические Пиренеи сообщила о задержании подозреваемого. По предварительным данным, нападавший из огнестрельного оружия расстрелял прихожан у входа в религиозное заведение примерно в 15:00 по местному времени, а также бросил в здание бутыль с зажигательной смесью. Прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание. Пострадали по меньшей мере два человека в возрасте 74 и 78 лет, один получил серьезное ранение в области грудной клетки.

Полиция задержала подозреваемого в соседней коммуне Сен-Мартен-де-Сенан возле его дома. В автомобиле у него обнаружили баллон с газом. Мужчина сразу признал ответственность за содеянное, сейчас полиция устанавливает его мотивы.

По данным газеты Le Parisien, нападение на мечеть совершил 84-летний Клод Синке, баллотировавшийся в 2015 году на департаментских выборах от партии "Национальный фронт" (сейчас - "Национальное объединение").

По ее информации, мужчина получил образование в военном училище Экс-ан-Прованса. Подробностей о его карьере, в том числе политической, издание не приводит, однако уточняет, что в 2015 году он проиграл выборы от своего кантона на должность советника департамента с результатом 17,4%.

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