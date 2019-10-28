Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов

28 октября 2019 23:22 (UTC+04:00)

Палата общин британского парламента в понедельник вечером отвергла предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали всего 299 парламентариев, тогда как Джонсону было необходимо получить не менее 434 голосов (две трети от общего депутатского состава палаты).

Против высказались 70 законодателей. Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия, которая в сентябре уже дважды блокировала попытки Джонсона назначить выборы вне очереди, вновь воздержалась от участия в голосовании, сделав одобрение инициативы кабмина невозможным.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британские депутаты приступили к обсуждению вопроса о досрочных выборах
Европа 28 октября 22:47
Британский бизнес заинтересован в инвестировании в Казахстан
Бизнес 28 октября 15:46
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit
Европа 28 октября 14:01
Торговый посланник премьер-министра Великобритании находится с визитом в Азербайджане
Политика 28 октября 13:39
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 28 октября 09:09
Проигравшие выборы депутаты парламента Канады получат по $11,5 тыс.
Другие страны 28 октября 02:57
Лента новостей
Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне
Европа 00:02
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
США 28 октября 23:45
Военные из России и Турции обсудили в Анкаре совместные планы по Сирии
Турция 28 октября 23:07
Британские депутаты приступили к обсуждению вопроса о досрочных выборах
Европа 28 октября 22:47
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должно быть построено более 30 ковровых фабрик
Политика 28 октября 22:35
Мартин Скорсезе уточнил свою позицию по отношению к фильмам Marvel
США 28 октября 22:06
Спецпосланник генсека ООН по Сирии встретится 29 октября с главами МИД РФ, Турции и Ирана
В мире 28 октября 21:36
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Европа 28 октября 21:18
ООН ждет подтверждения ликвидации аль-Багдади от властей в регионе
В мире 28 октября 21:09