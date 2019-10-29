Джонсон внесет новый законопроект о досрочных выборах

29 октября 2019 02:03 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внесет в понедельник короткий законопроект о проведении выборов 12 декабря, для принятия которого нужно простое большинство голосов депутатов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее парламент в очередной раз отверг предложение премьера о проведении выборов. Для принятия этого предложения требовалось две трети голосов парламентариев.

"Мы не позволим этому параличу продолжаться. Сегодня вечером мы направим уведомление о внесении краткого законопроекта о проведении выборов 12 декабря, чтобы осуществить Brexit. Этот парламент не может дольше держать страну в заложниках… Нужно заменить этот нефункционирующий парламент парламентом, который осуществит Brexit", - заявил Джонсон по итогам голосования.

Ранее ЕС согласился продлить Brexit до 31 января.

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