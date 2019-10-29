В Еврозоне замедлился рост реальных доходов

29 октября 2019 16:57 (UTC+04:00)

Рост реальных доходов домохозяйств в еврозоне и в целом в ЕС замедлился во II квартале, сообщил Eurostat.

Согласно данным статистического ведомства во II квартале 2019 г. реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения в еврозоне вырос на 0,4% после роста на 0,6% в I квартале, передает Trend со ссылкой на Вести.

Реальное потребление домохозяйств в расчете на душу населения во II квартале вырос на 0,2% после аналогичного роста в I квартале.

В целом в 28 странах Евросоюза повышение реальных доходов в апреле-июне составило 0,2% после роста на 0,3% кварталом ранее. Реальное потребление выросло на 0,4% после сокращения на 0,3% в январе-марте.

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