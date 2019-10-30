Британские депутаты проголосовали против переноса даты досрочных выборов с 12 на 9 декабря

30 октября 2019 01:38 (UTC+04:00)

Палата общин британского парламента проголосовала во вторник против переноса даты досрочных парламентских выборов с 12 на 9 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе вечернего голосования соответствующую поправку, внесенную лидером оппозиции Джереми Корбином, поддержали 295 депутатов, тогда как против выступили 315 законодателей.

До конца дня парламентариям предстоит также проголосовать по самому правительственному биллю о проведении досрочных выборов. Учитывая, что о поддержке предложения кабмина заявили лидеры трех крупнейших оппозиционных партий, итог этого голосования фактически уже определен.

Оппозиционные партии выступали за перенос предложенной правительством даты выборов на 9 декабря, поскольку в этом случае у Джонсона не было бы возможности до выборов вернуть на рассмотрение Палаты общин правительственный билль о Brexit. Кроме того, 9 декабря в британских университетах еще не начинаются рождественские каникулы, что дает возможность студентам проголосовать до отъезда домой на праздники. Лейбористы опасаются, что многие молодые люди, в большинстве своем поддерживающие оппозицию, лишатся возможности для волеизъявления, так как они зарегистрированы для участия в выборах по месту учебы.

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