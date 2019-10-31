Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

31 октября 2019 16:54 (UTC+04:00)

Евросоюз исключает возможность новых переговоров об условиях отделения Великобритании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

Ранее ЕС принял решение отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях развода с Великобританией, который был скорректирован, пока полностью не прошел ратификацию в стране. Без ратификации этот документ не может вступить в силу, а выход страны из союза без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как самой стране, так и континентальной Европе.

"В этом решении ЕС, в согласии с Великобританией, ясно заявил, что какое-либо открытие соглашения об отделении исключено", - сказала Андреева.

При этом ЕС, после того, как год назад достиг соглашения с Британией об условиях их "развода", также исключал возможность возобновления переговоров об этом. Однако это соглашение трижды было отклонено парламентом Соединенного королевства, и переговорщики от страны и союза вернулись к обсуждению отдельных условий договоренности и внести в нее изменения. Теперь именно обновленная сделка ждет ратификации в парламенте страны.

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