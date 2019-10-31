Власти Испании предложили провести конференцию ООН по климату в Мадриде

Власти Испании заявили, что готовы принять Конференцию ООН по проблеме изменения климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в четверг заявлении правительства.

"После объявления президента Чили Себастьяна Пиньеры об отмене проведения [2-13 декабря] в Сантьяго 25-й Конференции ООН по изменению климата исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес заявил ему о готовности Испании сотрудничать во всем, что потребуется, в том числе в случае необходимости принять встречу по климату в Мадриде", - говорится в заявлении правительства.

В свою очередь президент Чили заявил, что Педро Санчес "предложил провести Конференцию ООН по изменению климата в Мадриде в те же числа, на которые она была запланирована в Чили".

В то же время в ООН заявили, что пока не определились с выбором нового места проведения конференции. "На данном этапе секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата работает над тем, чтобы найти новое место", - сказал в четверг на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Он сообщил, что окончательное решение будет объявлено позже.

По словам Хака, "организация позитивно оценивает то, что многие правительства выразили готовность помочь, чтобы планы по проведению конференции не срывались".

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