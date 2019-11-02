В Черногории министр туризма подал в отставку, проиграв борьбу с коррупцией

2 ноября 2019 01:47 (UTC+04:00)

Министр туризма Черногории Павле Радулович подал в отставку из-за неэффективной борьбы с коррупцией в отрасли туризма, о чем сообщил на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой строительные инспекторы Зоран Бошкович и Владан Юретич требуют денег у бизнесмена Бошко Ненезича за возможность продолжить строительство отеля в Будве с истекшим разрешением на проведение работ.

"Мы пытались юридически преследовать одного из двух инспекторов, но безуспешно. Начали несколько дисциплинарных процессов против них, но и это не удалось, поэтому я решил подать в отставку", — заявил Радулович.

"Я видел достаточно и не хочу, чтобы меня связывали с чем-то подобным", — подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что строительных инспекторов удалось отстранить от исполнения обязанностей лишь утром в пятницу, первого ноября.

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