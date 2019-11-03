Более 30 человек получили травмы в ДТП с автобусом во Франции

По меньшей мере 33 человека получили травмы в результате опрокидывания автобуса на севере Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило AFP со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, следовавший по маршруту Париж - Лондон автобус компании Flexibus съехал с дороги и перевернулся возле города Эстре-Деньекур (департамент Сомма, север страны) в 11:50 (13:50 мск). Отмечается, что 29 человек получили легкие травмы, ранения четверых оцениваются как серьезные. Среди пострадавших есть иностранцы. Прибывшие на место спасательные службы оказали необходимую первую помощь.

По данным газеты Courrier Picard, в автобусе находились граждане России. Посольство РФ в Париже в настоящий момент проверяет данную информацию, сообщили ТАСС российском в диппредставительстве.

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