Борис Джонсон не будет продлевать срок переходного периода после Brexit

4 ноября 2019 17:48 (UTC+04:00)

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не собирается просить ЕС о продлении сроков переходного периода после Brexit. Об этом заявил в понедельник официальный представитель главы кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Британское правительство не будет продлевать переходный период, который начнется после вступления в силу соглашения о Brexit", - приводит его слова агентство Reuters.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут предметно согласовать детали будущего сотрудничества и заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года. Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет. Как полагают многие британские политические обозреватели, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС может уйти много лет. Даже в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных декабрьских выборах в британский парламент, премьеру будет крайне сложно закончить переговоры с ЕС за год.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку, на которую Джонсон согласился. После этого премьер назначил на 12 декабря проведение досрочных парламентских выборов, чтобы попытаться вывести из тупика процесс Brexit.

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