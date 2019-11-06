Франция и Китай подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

6 ноября 2019 14:02 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили приверженность стран Парижскому соглашению по климату. Как передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении на сайте Елисейского дворца.

В совместном заявлении, обнародованном после переговоров в Пекине, лидеры подтвердили "их твердую поддержку Парижскому соглашению, которое они считают необратимым процессом и компасом для решительных мер по климату".

Ранее сообщалось, что США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения, направленное на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Причиной такого решения власти страны назвали "несправедливое экономическое бремя", возложенное на США.

Парижское соглашение подписали 175 стран. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали.

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