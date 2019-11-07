Кусок потолка обвалился в театре Лондона во время спектакля

7 ноября 2019 07:55 (UTC+04:00)

Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в лондонском театре посреди спектакля.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении столичной полиции.

Инцидент произошел в среду вечером в театре Пикадилли в разгар показа постановки под названием "Смерть коммивояжера" с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

"Полиция вместе с пожарными расчетами и врачами прибыла в театр… после сообщения об обрушении потолка в районе 19:59 по местному времени. Все люди были выведены из театра. Некоторые люди получили незначительные травмы", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.

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