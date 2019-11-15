Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов

Не менее 140 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильных снегопадов, один человек погиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что снегопад повалил ЛЭП в департаменте Ардеш, оставив без света более 60 тысяч жителей.

"В департаментах Дром, Изер и Ардеш без электричества остались 140 тысяч домовладений. Наши ремонтные бригады мобилизованы", - говорится в заявлении компании электроснабжения Enedis.

Телеканал BFMTV сообщает, что в департаменте Изер рухнувшее под грузом снега дерево стало причиной гибели автомобилиста.

В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.

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