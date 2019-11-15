В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром

15 ноября 2019 17:04 (UTC+04:00)

Полтонны кокаина обнаружены в порту Барселоны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

На черном рынке стоимость обнаруженных наркотиков достигает 50 миллионов евро, говорится в сообщении ведомства.

Наркотики находились на судне, прибывшем из Перу - из порта Кальяо. Они были расфасованы в 489 пакетов, спрятанных в спортивных сумках, в контейнере с рыбьим жиром.

Правоохранительные органы пытаются установить причастных к преступлению.

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