В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на митинг с требованием отставки премьера

16 ноября 2019 21:10 (UTC+04:00)

Несколько сотен тысяч человек вышли в субботу на митинг в Праге, на Летенском поле, с требованием отставки лидера политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии. По оценкам организовавшего акцию общественного движения "Миллион мгновений для демократии", в ней приняли участие 300 тыс. человек. В полиции заявляют, что митингующих было примерно 200 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участник акции несли государственные флаги Чехии, передает корреспондент ТАСС с места событий. Многие из них держали в руках плакаты с призывами к отставке премьера. На транспарантах также были написаны лозунги в поддержку демократии, усиления борьбы с коррупцией, укрепления единства Евросоюза и НАТО.

Для участия в акции в столицу на тракторах приехали несколько десятков фермеров из сельскохозяйственных районов страны.

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