В Бельгии мигрант напал на прохожих

17 ноября 2019 02:23 (UTC+04:00)

Трое иностранцев, по предварительным данным, пострадали в центре бельгийского города Кортрейк при нападении выходца из Ганы, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Nieuwsblad, злоумышленник напал на случайных прохожих с палкой.

"Двое из пострадавших получили серьезные ранения", - сообщили журналистам в прокуратуре провинции Западная Фландрия.

Нападавший был задержан полицией, им оказался выходец из Ганы, проживавший в Бельгии на законных основаниях. Пострадавшие также оказались "иностранного происхождения", однако их гражданство не уточняется.

Мотивы нападения устанавливает следствие. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.

В Кортрейке расположен крупный университетский кампус.

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