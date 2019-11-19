Милорад Додик рассказал о состоянии здоровья Вучича

19 ноября 2019 02:00 (UTC+04:00)

Состояние здоровья президента Сербии Александара Вучича в порядке, он вернулся к работе. Об этом ТАСС рассказал в понедельник сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я разговаривал с ним, знаю, что он уже работает в полную силу. Мы увидимся с ним во вторник в Белграде, мы продолжим переговоры и ту работу, ради которой нас избрали. Я уверен, что этот случай связан исключительно с усталостью, и необходима реабилитация в некотором смысле. Но все в порядке, совершенно точно", - заявил он.

Додик пожелал своему коллеге беречь себя: "Я желаю ему доброго здоровья, думаю, ему нужно немного пересмотреть свои обязанности, это человек, который много работает, изнуряет себя и мало отдыхает, или как говорят у нас в народе мало считается с собой".

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