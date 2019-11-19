Генсек ОБСЕ надеется, что ситуацию в Грузии удастся разрешить через диалог

19 ноября 2019 03:05 (UTC+04:00)

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что обеспокоен ситуацией в Грузии и надеется на разрешение ситуации через диалог, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С беспокойством слежу за ситуацией в Грузии. Надеюсь, что все стороны смогут гарантировать мирный протест и продвинутся вперёд благодаря диалогу и уважению закона", - написал Гремингер в Twitter.

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.

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