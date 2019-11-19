В Италии представили законопроект о защите прав собак

19 ноября 2019 11:22 (UTC+04:00)

Законопроект, в котором четко прописывается, что домашние животные - "не предметы, а живые существа", поступил на рассмотрение парламентской комиссии по юстиции и правосудию. Как указывает агентство ANSA, такое закрепленное в законодательстве положение фактически приравнивает права собак (и кошек) к правам детей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в случае развода суд должен решать, с кем из бывших супругов останется питомец. Законопроект, предложенный двумя женщинами-депутатами от одной из правящих партий - Демократической, - также предусматривает снятие запрета на вход собак в общественные учреждения, школы, общественный транспорт и церкви. Таким образом предполагается, что собаки смогут посещать воскресную мессу вместе с религиозными хозяевами.

В случае одобрения такой нормы изменения внесут в гражданский кодекс, в котором статус домашних животных будет определяться как "существ, обладающих чувствами". В связи с этим им необходимо обеспечивать "право на достойную жизнь, здоровье и существование в соответствии с их потребностями", как указано в конституции. В этом же законопроекте прописывается норма, запрещающая при отсутствии особых условий отлучать животных от своих хозяев. В случае смерти хозяина заботу о его питомце обязаны брать на себя родственники.

Кроме того, текст законопроекта содержит большую часть, посвященную собакам, находящимся на службе, например, в полиции. Так, всем вышедшим на пенсию псам должна в обязательном порядке выплачиваться пожизненная пенсия.

В Италии уже действуют законы, предполагающие суровые наказания и штрафы за плохое обращение с животными. В последние годы в законодательстве были сделаны серьезные поблажки в отношении перевозки собак по железной дороге и в общественном транспорте, а также посещения моря. На побережьях, которые ранее были закрыты для собак, теперь есть специальные собачьи пляжи. За последние годы в десятки раз увеличилось число гостиничных структур, принимающих животных.

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