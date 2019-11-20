Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

20 ноября 2019 22:49 (UTC+04:00)

Комитет ГА ООН по правовым вопросам принял резолюцию с призывом к США оперативно выдавать визы дипломатам, а также отменить ограничения на их поездки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.

Решение по резолюции, авторами которой стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар, было принято консенсусом.

В документе сказано, что ГА ООН "рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам секретариата" ООН, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей.

Авторы резолюции настоятельно призывают "страну пребывания отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата ООН, являющихся гражданами определенных стран".

Кроме того, в документе говорится, что Генассамблея "выражает серьезную озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" и просит генсека организации Антониу Гутерреша продолжать активно заниматься всеми аспектами сношений ООН со страной пребывания – США.

Резолюция предписывает, что если эти проблемы не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.

В декабре по резолюции должно пройти голосование в Генассамблее.

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