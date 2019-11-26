Президент Албании назвал ситуацию в стране после землетрясения драматичной

26 ноября 2019 12:00 (UTC+04:00)

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Как сообщил представитель правительства страны, по последним данным, шесть человек погибли в результате землетрясения, число пострадавших превысило 300 человек.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Греция направила в Албанию команду спасателей
Европа 13:31
В Албании сотни человек пострадали в результате мощного землетрясения
Европа 09:31
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Европа 08:56
Сербия, Северная Македония и Албания утвердили принципы общего рынка
Другие страны 10 ноября 14:51
Албания заинтересована в покупке газа в рамках расширения мощности TAP
Энергетика 24 октября 13:16
Вскоре участки TAP в Греции и Албании будут заполнены газом
Энергетика 22 октября 16:39
Лента новостей
Греция направила в Албанию команду спасателей
Европа 13:31
В Баку прошло необычное дефиле со знаками ПДД, участием Карины Кокс и Ottawan (ФОТО)
Стиль 13:22
Синоптики прогнозируют завтра дождь в Баку
Общество 13:22
TANAP повысит конкурентоспособность азербайджанского газа - Эксперт
Энергетика 13:20
Турция увеличила количество пассажирских перевозок в Азербайджан
Турция 13:20
Звезда сериала "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" приедет в Баку
Интересное 13:15
Бакинский порт подписал соглашение с зарубежными компаниями
Бизнес 13:14
Экспорт необработанной древесины в Грузии сокращается
Бизнес 13:06
Обнародованы доходы одной из крупнейших горнодобывающих компаний в Грузии
Финансы 13:04