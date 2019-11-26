Президент Албании назвал ситуацию в стране после землетрясения драматичной

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Как сообщил представитель правительства страны, по последним данным, шесть человек погибли в результате землетрясения, число пострадавших превысило 300 человек.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.