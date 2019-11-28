Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала на сцене в среду во время выступления на собрании Федерального объединения торгово-промышленных палат в Берлине. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает таблоид Bild.

"Сзади все выглядело серьезно", - поделился с газетой один из участников собрания.

Как выяснилось позже, очевидец ошибался. Меркель всего лишь не заметила лестницы, ведущей к сцене, и попыталась запрыгнуть на метровую сцену. Потеряв равновесие, глава правительства начала падать, но быстро снова встала на ноги.

"Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам", - с самоиронией начала свою речь политик. Официальный представитель германского правительства Штефан Зайберт позже подтвердил журналистам, что Меркель всего лишь оступилась, с ней все в порядке.

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