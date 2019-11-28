Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

28 ноября 2019 22:23 (UTC+04:00)

Германская сторона обжаловала решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявили в четверг в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

"Правительство ФРГ 20 ноября подала жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд", - отметили в ведомстве. В то же время там указали на то, что подача жалобы "не имеет приостанавливающего [решение суда] действия".

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