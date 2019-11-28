Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Германская сторона обжаловала решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявили в четверг в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

"Правительство ФРГ 20 ноября подала жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд", - отметили в ведомстве. В то же время там указали на то, что подача жалобы "не имеет приостанавливающего [решение суда] действия".

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