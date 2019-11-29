МИД Британии призвал КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации

29 ноября 2019 01:54 (UTC+04:00)

КНДР должна прекратить ракетные испытания и вернуться к переговорам для решения проблемы Корейского полуострова. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Великобритании.

Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.

"Великобритания обеспокоена пусками ракет. Эти запуски подрывают усилия по обеспечению мира на Корейском полуострове. Для того, чтобы обеспечить лучшее будущее, КНДР должна вернуться к переговорам с США по денуклеаризации", - говорится в заявлении официального представителя.

КНДР 31 октября также произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Тогда дальность полета составила около 370 километров, высота - примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.

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