Во Франции экоактивисты блокируют входы в торговые центры

Участники различных организаций, выступающих в защиту экологии, блокируют входы в торговые центры, протестуя против чрезмерного потребления товаров из-за очередных распродаж под брендом "Черной пятницы". В частности, пикеты проходят в главном ТЦ делового квартала "Дефанс" Les 4 Temps под Парижем и в Galeries Lafayette города Ренн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что такое "черная пятница"? Это один день в году. Но на самом деле это нечто гораздо большее, по сути каждый день в мире - это "черная пятница". Существующая с начала 2000 года, она позволила крупным производителям готовой одежды увеличить производство на 60%. И всех стимулируют покупать больше и больше", - рассказал в эфире телеканала BFM один из активистов организации Extinction Rebellion.

Согласно кадрам прямой трансляции, группа молодых людей развернула плакаты с лозунгами в защиту климата, на который, как заявляют участники акции, сильно влияет чрезмерное производство товаров в мире. Параллельно в этом же торговом центре проводит аналогичную манифестацию движение Youth for Climate. Его представители держат в руках небольшие листки бумаги, на которых они выражают осуждение в адрес пятничных распродаж. Тем не менее, покупатели продолжают заходить в ТЦ сквозь ряды демонстрантов, магазины продолжают работу.

В городе Ренн участники Extinction Rebellion с 8:45 утра организовали пикет перед входами в ТЦ Galeries Lafayette, развернув плакаты с призывами бойкотировать "черную пятницу" и подробными объяснениями, почему это надо делать. В частности, они ссылаются на данные Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ОНН) которая считает, что многие мировые экологические проблемы вызваны приходом так называемой эры быстрой моды, ведь сфера производства одежды ответственна практически за 10% глобальных выбросов парниковых газов. Как уточняет радио France Bleu, возле здания собрались около 100 человек.

Совет по торговле Франции (объединяет около 30 профсоюзов) уже выразил сожаление в связи с действиями различных экологических организаций, которые требуют бойкотировать распродажи. Председатель комиссии по финансам в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции Эрик Воэрт осудил "бесполезные дебаты" по поводу чрезмерного производства.

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