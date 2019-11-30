Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне

Интерпол готов предоставить любую помощь властям Великобритании после теракта в Лондоне, в результате которого погибли два человека, заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Два человека скончались от ножевых ранений после нападения в пятницу днем неизвестного на Лондонском мосту, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

"Мои мысли с жертвами террористической атаки на Лондонском мосту и с их семьями. Признателен за быстрые действия тем, кто первый отреагировал, и за смелость, которую показали представители общественности. Мы предоставим любую помощь, о которой бы ни попросили власти Соединённого Королевства", - написал Шток в своём аккаунте в сети Twitter.

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