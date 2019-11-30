В МВД Британии сообщили, что у исполнителя теракта на Лондонском мосту не было сообщников

Британская полиция, ведущая расследование теракта, совершенного в пятницу на Лондонском мосту, считает, что застреленный преступник действовал один, и не ищет его сообщников.

Об этом заявил в субботу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важно, что полиция не ищет подозреваемых или сообщников", - сказал Льюис.

"Несколько лет назад мы изменили систему досрочного освобождения, но теперь мы оперативно должны вновь провести ее оценку", - сказал Льюис в эфире телеканала.

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