Лидер британской оппозиции после теракта в Лондоне высказался за право террористов на УДО

1 декабря 2019 16:04 (UTC+04:00)

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что преступники, осужденные по связанным с терроризмом статьям британского законодательства, не обязательно должны отбывать полный срок заключения. Такое мнение лидер парламентской оппозиции выразил в воскресном интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о ситуации с досрочным освобождением Усмана Хана, совершившего в пятницу теракт на Лондонском мосту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это зависит от обстоятельств, от приговора и, главное, от того, за что именно человек был осужден. Не считаю обязательным", - сказал он, отвечая на вопрос о том, должны ли лица, осужденные за терроризм, отбывать полный срок заключения.

Вопрос о правилах применения УДО в Великобритании был задан лидеру оппозиции в связи с тем, что исполнитель теракта на Лондонском мосту, как выяснилось, получил 16 лет тюрьмы за терроризм, но освободился досрочно - после 8 лет заключения. Дискуссия о том, почему человек, осужденный за подготовку терактов, так рано вышел из тюрьмы, стала одной из центральных в кампании перед назначенными на 12 декабря выборами в британский парламент.

Члены правительства консерваторов заявляют о том, что именно Лейбористская партия в 2005 году приняла закон, благодаря которому более 90% заключенных в Великобритании автоматически выходят по УДО, отбыв в тюрьме лишь половину полученного срока. Лейбористы же указывают на ошибки в работе пенитенциарной системы, допущенные консерваторами, которые находятся у власти последние девять лет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил о том, что минимальный приговор за преступления, связанные с терроризмом, должен составлять 14 лет тюрьмы без права на УДО. При этом главу правительства обвинили в попытке заработать политические очки на произошедшей в пятницу трагедии.

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