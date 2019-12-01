Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы"

1 декабря 2019 18:49 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в воскресенье, что человечество обязано прекратить вести "войну против природы". Речь генсека на брифинге накануне открытия 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), передает Trend со ссылкой на ТАСС .

"На протяжении десятилетий человечество находилось в состоянии войны с планетой <...>, мы должны прекратить нашу войну с природой, и наука утверждает, что мы можем это сделать", - сказал Гуттериш. Он также выразил мнение, что действия и обязательства международного сообщества по сокращению выбросов парниковых газов "абсолютно недостаточны".

Со 2 по 13 декабря в Мадриде пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Ожидается, что саммит посетят делегации около 200 государств, в том числе около 50 высокопоставленных представителей разных стран.

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