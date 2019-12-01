Лидер британской оппозиции заявил, что Лондон должен прекратить "слепо прислуживать" США

Великобритания должна проводить независимую внешнюю политику, прекратив "слепо прислуживать" США. Об этом, выступая с предвыборной речью в Йорке, заявил в воскресенье лидер Лейбористской партии Соединенного Королевства Джереми Корбин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы по-настоящему обеспечивать безопасность страны, нужно хладнокровно принимать верные решения в сложных ситуациях, часто действуя вразрез с общепринятым мнением. Необходимы сила и мужество, чтобы проводить свой независимый курс, когда нам кажется, что наши друзья и союзники поступают неверно. Пришла пора для того, чтобы Великобритания перестала пользоваться протекцией со стороны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Корбин, обвинив британского премьер-министра Бориса Джонсона в том, что тот во всем поддерживает американского президента, который "толкает мир на опасный путь". "Британия должна проводить собственную внешнюю политику, которая будет свободна от слепого прислуживания американской администрации, не признающей наши ценности," - добавил лидер лейбористов.

По словам Корбина, одной из причин роста террористической угрозы в мире является то, что Великобритания много лет определяла свой внешнеполитический курс, следуя в фарватере США. Лидер оппозиции подверг критике решения своих предшественников поддержать вторжения в Афганистан, Ирак и Ливию, заявил, что попытки Запада победить международный терроризм военными средствами провалились, а также предостерег об опасности конфликта с Ираном и заключения союзов с Саудовской Аравией. Данные заявления последовали всего через два дня после того, как 28-летний Усман Хан совершил на Лондонском мосту теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В своем выступлении Корбин также призвал Джонсона опубликовать парламентские доклады, в которых анализируются утверждения о том, что Саудовская Аравия спонсирует терроризм, а Россия якобы создает угрозу для британской демократии.

"Нельзя игнорировать свидетельства того, что российские олигархи и их деньги используются для приобретения возможности влиять на нашу политику", - сказал Корбин, имея в виду утверждения газеты The Times о том, что в посвященном РФ докладе упоминаются девять российских предпринимателей, жертвовавших деньги правящей Консервативной партии Великобритании. Джонсон ранее неоднократно отрицал наличие доказательств какого-либо вмешательства Москвы в демократические процессы в королевстве.

Досрочные выборы в британский парламент, на которых лейбористы будут спорить за власть с консерваторами, состоятся 12 декабря. До этого 3-4 декабря в Лондоне пройдет саммит НАТО, на котором будет присутствовать президент США. В ходе визита в британскую столицу Трамп, ранее нелестно отзывавшийся о Корбине и лейбористах, встретится с Джонсоном.

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