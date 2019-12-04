Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн на северо-востоке страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Евреи являются частью Франции и создают ее. Те, кто нападают на них, на их могилы - не достойны тех идей, которые разделяет Франция. Антисемитизм - это преступление, и мы будем с ними сражаться - как в Вестоффене, так и везде - до тех пор, пока наши усопшие смогут спать спокойно", - написал французский лидер в Twitter.

Ранее во вторник стало известно, что неизвестные осквернили 107 могил на кладбище в коммуне Вестоффен. Ранее в этот же день антисемитские надписи были обнаружены в коммуне Шафуз-сюр-Зорн, которая также находится в департаменте Нижний Рейн.

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