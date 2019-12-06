ЕС направил в ВТО апелляцию на решение арбитража в споре с США о субсидиях Airbus

Евросоюз направил апелляцию на решение арбитража Всемирной торговой организации (ВТО), признавшего правоту США в споре о субсидировании авиастроительной корпорации Airbus и разрешившего Соединенным Штатам обложить товары Евросоюза пошлинами в размере почти $7,5 млрд в год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский союз направил 6 декабря апелляцию, касающуюся решения панели арбитров", - говорится в сообщении. Какие-либо другие подробности не приводятся.

Арбитры опубликовали свой доклад в Женеве 2 декабря. Они пришли к заключению, что ЕС и четыре страны-члена - Франция, Германия, Испания и Соединенное Королевство - не привели свои меры в соответствие с обязательствами в рамках ВТО, поэтому принятое арбитражем 2 октября решение о размере пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС (около $7,5 млрд в год), остается в силе.

Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции. После этого состоялась серия разбирательств по спору. ЕС настаивал, что привел ситуацию с субсидиями в соответствие с правилами ВТО. Однако в мае 2018 года Апелляционный орган ВТО вынес решение в пользу США. Сумма компенсации, на которую теперь имеют право США, является самой большой в истории ВТО. Вместе с тем она меньше, чем та, на которую рассчитывала американская сторона, просившая разрешить ей принять контрмеры против ЕС на $10,56 млрд.

На рассмотрении в ВТО находится жалоба Евросоюза на США в связи с субсидированием корпорации Boeing в ущерб экономическим интересам корпорации Airbus посредством налоговых послаблений. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидиях Boeing, и первая процедура рассмотрения спора состоялась в 2006 году. Шестью годами позже США заявили, что отменили субсидии. ЕС с этим не согласился и инициировал создание третейской группы. В 2017 году она вынесла решение о том, что американская сторона не предприняла должных шагов по устранению негативных последствий субсидирования Boeing. В марте нынешнего года Апелляционный орган ВТО подтвердил большинство претензий ЕС к США.

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