Полиция задержала 13 человек во время празднования Дня независимости Финляндии

6 декабря 2019 23:14 (UTC+04:00)

Полиция Хельсинки задержала в общей сложности 13 человек во время акций по случаю Дня независимости Финляндии, который отмечается 6 декабря. Об этом ведомство сообщило в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция задержала в общей сложности 13 человек", - говорится в сообщении. В основном среди задержанных те, кто пытался помешать проведению акций и устроить беспорядки.

В столице Финляндии в пятницу проходит несколько демонстраций. Всего полицейским поступили уведомления о проведении шести различных акций, в том числе движения уличных антимигрантских патрулей "Солдаты Одина", собравшей 250 участников, и акции "Хельсинки без нацистов", в которой участвовали 2,7 тыс. человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Финляндии уверен, что кабмин дееспособен после скандала из-за забастовки почты
Европа 1 декабря 21:13
Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex
Европа 29 ноября 16:20
Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
Европа 25 ноября 01:55
В Финляндии заявили о важности приверженности США европейской безопасности
Другие страны 8 ноября 01:57
Финляндия нацелена на увеличение товарооборота с Казахстаном
Бизнес 1 ноября 18:28
Дрейфующие в море иллюзий и образов - из Финляндии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 21 октября 13:49
Лента новостей
Генсек ООН сменил помощника по правам человека
В мире 6 декабря 23:55
ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты
Арабские страны 6 декабря 23:31
При обрушении здания в Найроби погибли три человека
Другие страны 6 декабря 22:58
Астронавты починили прохудившийся в открытом космосе скафандр
В мире 6 декабря 22:43
Азербайджанская общественность понесла невосполнимую утрату
Азербайджан 6 декабря 22:29
Могерини: ЕС не признает конституционные и правовые рамки, в которых проводятся т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт 6 декабря 21:39
Скончался депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов
Азербайджан 6 декабря 21:32
США заявили, что продолжат оказывать максимальное давление на Иран
США 6 декабря 21:14
Минэкологии Азербайджана назвало районы, отличившиеся в акции по посадке деревьев
Общество 6 декабря 21:00