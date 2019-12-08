Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию врагом или противником

8 декабря 2019 23:57 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом". "Мы не делим мир на противников и друзей", - также заверил он.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения", - сказал Столтенберг. "Россия - это не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - констатировал он.

Вместе с тем генсек выступил со следующим утверждением: "Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства - Украины".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 декабря заявил журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, что решение о рекордном наращивании военных бюджетов странами - членами НАТО говорит о том, что альянс хочет доминировать в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Лавров также обратил внимание на расширение НАТО и перемещение военной инфраструктуры блока к российским границам, а также на постоянное нагнетание напряженности посредством выдвигаемых в адрес Москвы ложных обвинений в наличии у РФ неких агрессивных намерений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай последует мирному пути развития, избегая конфликтов с НАТО
Китай 5 декабря 16:23
Трамп: Макрон отказался от своих высказываний о "смерти мозга" НАТО
В мире 4 декабря 22:03
В НАТО хотят сформировать рабочую группу для оценки перспектив использования С-400 Турцией
Турция 4 декабря 21:54
В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной
Европа 4 декабря 16:37
Турция — самый надежный партнер НАТО – президентская администрация Турции
Турция 4 декабря 14:27
Турция - важный и стратегический партнер НАТО - Столтенберг
Турция 4 декабря 13:42
Лента новостей
Акции в защиту климата прошли в бельгийских Брюсселе и Льеже
Европа 00:55
В Финляндии избрана самая молодая премьер-министр страны
Европа 00:36
Дин Лижэнь одержал победу в финале шахматного Гранд-тура
Европа 00:19
Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
Европа 8 декабря 23:38
Проданный за $120 тыс. объект искусства в виде банана был съеден художником
США 8 декабря 23:19
Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови
Европа 8 декабря 23:02
В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
Европа 8 декабря 22:42
В Лянкяране произошло землетрясение
Происшествия 8 декабря 22:16
Азербайджан вошел в топ-10 стран по сумме инвестиций от ЕБРР
Финансы 8 декабря 22:11