Новый шеф дипломатии ЕС Боррель проведет первое заседание глав МИД 28 стран союза

Первое заседание министров иностранных дел 28 стран - членов Евросоюза под председательством нового главы дипломатии сообщества испанца Жозепа Борреля пройдет в понедельник в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В повестку дня встречи войдут подготовка к саммиту ЕС 12-13 декабря, отношения с Африкой, Ливия и подписанный между этой страной и Анкарой меморандум по разграничению морских зон, ситуация в Боливии, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) после заседания в Вене комиссии по выполнению сделки. Кроме того, как ожидается, министры будут внимательно следить за ходом и результатами саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже по урегулированию конфликта на Украине.

"Жозеп Боррель впервые будет председательствовать на заседании Совета ЕС. Встреча начнется с обсуждения текущих вопросов, что позволит министрам рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня. К ним могут относиться вопросы внешней политики, которые, вероятно, будут включены в повестку дня Евросовета 12-13 декабря", - сообщили накануне журналистам в Совете ЕС.

Одна из центральных тем заседания - ситуация в Ливии, в частности, подписанный 28 ноября Правительством национального согласия (ПНС) страны и Турцией меморандум по разграничению морских зон. Документ предусматривает обучение, подготовку, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию Афин. Сразу после этого МИД Греции срочно вызвал турецкого посла для получения объяснений относительно подписанного документа, который Афины рассматривают как игнорирующий географические интересы Греции и нарушающий суверенные права третьих стран. Международно признанный парламент Ливии также отверг соглашения, которые заключил с Турцией глава ПНС Фаиз Сарадж.

Ожидается, что министры обсудят и ситуацию вокруг СВПД в свете состоявшегося 7 декабря в Вене заседания комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран). Оно завершилось фактически без сколько-нибудь существенного результата. Как указывали представители делегаций России и Китая, стороны подтвердили приверженность сохранению соглашения, однако для спасения договоренности этого может быть уже мало. "Как ожидается, министры затронут тему СВПД после последнего заседания комиссии в Вене", - сообщили в Совете.

Еще одной важной темой встречи станут отношения ЕС - Африка. "Главы МИД обсудят отношения между ЕС и Африкой для подготовки к предстоящим министерским встречам и саммиту ЕС - Африканский союз в 2020 году. Эта дискуссия станет основой для обсуждения новой всеобъемлющей стратегии для Африки", - отметили в Совете ЕС.

Руководство институтов Евросоюза сменилось с 1 декабря. В частности, свой пост покинула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности итальянка Федерика Могерини, которая также занимала должность заместителя председателя Еврокомиссии. Теперь европейскую дипломатию возглавляет экс-министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

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