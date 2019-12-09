Товарооборот Турции с Сирией сократился на более чем $6 млн

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Сирией сократился на 6,597 миллиона долларов по сравнению с октябрем прошлого года, составив 135,290 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Сирию составил 121,686 миллиона долларов, а импорт из Сирии – 13,604 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Сирией в январе-октябре 2019 года сократился на 40,504 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,142 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Сирию составил 1,071 миллиарда долларов, а импорт из Сирии – 71,334 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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