В Чехии четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице

Неизвестный мужчина открыл огонь в одной из палат больницы в городе Острава на северо-востоке Чехии, погибли 4 человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

"Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в одной из палат краевой больницы в городе Остраве, по имеющимся данным погибли 4 человека, еще двое получили тяжелые ранения", - сообщил министр. По его словам, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров.

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