ЕС призвал искать гибридные угрозы при оценке иностранных инвестиций

10 декабря 2019 17:25 (UTC+04:00)

Министерский Совет ЕС одобрил во вторник документ о противодействии гибридным угрозам, в котором поставлена задача активизировать совместные действия для усиления устойчивости к враждебным действиям государственных или негосударственных субъектов, учитывать эти факторы, в том числе, при оценке иностранных инвестиций, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Совет одобрил заключения, которые устанавливают приоритеты и руководящие принципы сотрудничества ЕС в области противодействия гибридным угрозам и повышения устойчивости к этим угрозам, опираясь на прогресс, достигнутый в последние годы", - сообщила пресс-служба.

В нем отмечается, что под гибридными угрозами понимается "широкий спектр" методов или видов деятельности, используемых "скоординированным образом враждебными государственными или негосударственными субъектами для того, чтобы воздействовать на уязвимые места демократических государств и институтов, оставаясь при этом ниже порога официально объявленной войны".

В документе содержится призыв к "комплексному подходу к обеспечению безопасности", повышению координации, увеличению ресурсов и технологического потенциала для решения этой проблемы. Кроме того, подчеркивается необходимость дальнейшего развития сотрудничества с НАТО и со странами-соседями ЕС.

Отдельно указывается, что для повышения устойчивости к гибридным угрозам необходимо учитывать их, например, при разработке и использовании новых и новейших технологий, включая методы искусственного интеллекта и сбора данных, а также при оценке воздействия прямых иностранных инвестиций или будущих законодательных предложений.

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