МВД Франции назвало число протестующих против пенсионной реформы

10 декабря 2019 23:25 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Франции назвало число участников второй массовой демонстрации профсоюзов против реформы пенсионной системы в стране, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

По данным МВД, в Париже на манифестацию вышли 31 тысяча человек, всего по стране в демонстрации приняли участие около 340 тысяч человек.

На первую акцию 5 декабря в столице Франции вышли 65 тысяч человек, всего по стране вышли на митинги 806 тысяч, передают "Известия".

Правительство Франции объявило о проведении пенсионной реформы, глава кабинета Эдуард Филипп заявил, что реформа будет проведена.

Согласно реформе, теперь пенсия будет зависеть от баллов, начисляемых за каждый отработанный балл.

Согласно системе, предложенной Макроном, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Власти Франции объясняют необходимость реформы увеличением продолжительности жизни до 82 лет, а также тем, что экономически активны только 56% населения республики.

В России с 1 января 2019 года в России также вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающее поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Франция привержена своей роли в МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 9 декабря 16:40
Призывы демонстрантов к транспортному хаосу в Гонконге не увенчались успехом
Другие страны 9 декабря 08:30
Франция готова обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США на французские товары
Европа 8 декабря 16:25
Премьер-министр Франции полон решимости довести пенсионную реформу до конца
Европа 8 декабря 13:49
Во Франции из-за забастовки отменено большинство поездов
Европа 8 декабря 13:29
В Бордо 16 человек помещены под стражу по подозрению в подготовке нападений на полицейских
Европа 8 декабря 02:22
Лента новостей
В Кыргызстане четверо шахтеров погибли от отравления газом
Кыргызстан 23:41
Пекин отказался от участия в переговорах по вооружениям, заявил Лавров
Китай 23:09
Боевики "Аш-Шабаб" атаковали армейские базы на юге Сомали
Другие страны 22:51
Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии
США 22:43
Гюльнара Мамедзаде: Тот факт, что визит Мехрибан Алиевой состоялся именно в Россию, очень четко расставляет наши приоритеты. Выступление на полях МИА "Россия сегодня" (ВИДЕО)
Политика 22:37
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
В мире 22:33
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
Другие страны 22:18
В Азербайджане планируется производство экологичного автомобильного горючего
Энергетика 22:00
Трамп осудил главу ФБР за его реакцию на доклад об ошибках ведомства
США 21:57