МВД Франции назвало число протестующих против пенсионной реформы

Министерство внутренних дел Франции назвало число участников второй массовой демонстрации профсоюзов против реформы пенсионной системы в стране, передает Trend со ссылкой на Рен ТВ.

По данным МВД, в Париже на манифестацию вышли 31 тысяча человек, всего по стране в демонстрации приняли участие около 340 тысяч человек.

На первую акцию 5 декабря в столице Франции вышли 65 тысяч человек, всего по стране вышли на митинги 806 тысяч, передают "Известия".

Правительство Франции объявило о проведении пенсионной реформы, глава кабинета Эдуард Филипп заявил, что реформа будет проведена.

Согласно реформе, теперь пенсия будет зависеть от баллов, начисляемых за каждый отработанный балл.

Согласно системе, предложенной Макроном, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Власти Франции объясняют необходимость реформы увеличением продолжительности жизни до 82 лет, а также тем, что экономически активны только 56% населения республики.

В России с 1 января 2019 года в России также вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающее поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

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