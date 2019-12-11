Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о повышении размера минимальной пенсии в стране до тысячи евро с 2022 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы гарантируем, что минимальная пенсия будет составлять тысячу евро в месяц при условии полного трудового стажа", - сказал глава французского правительства, представляя с экранов центральных телеканалов положения пенсионной реформы.

Он отметил, что эти меры принимаются для защиты тех, "чьи пенсии очень невелики, несмотря на всю жизнь, проведенную на работе, в частности работников сельского хозяйства, ремесленников и торговцев".

В настоящее время минимальный размер пенсии во Франции составляет 636,56 евро.

Выступление Филиппа состоялось на фоне масштабной забастовки против пенсионной реформы, проходящей во Франции с 5 декабря. Участие в ней принимают представители разных слоев общества и профессий - сотрудники транспортной сферы, учителя, адвокаты, медсестры и другие. Поводом для недовольства послужили предложенные властями страны изменения пенсионного законодательства, которые могут лишить людей ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

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