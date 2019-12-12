В Британии начались внеочередные выборы в парламент

12 декабря 2019 12:00 (UTC+04:00)

В Великобритании проходят внеочередные парламентские выборы, которые должны определить судьбу Brexit, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Участки для голосования открылись в 07.00 четверга и проработают до 22.00 местного времени. Большинство участков расположены в школах, из-за чего, к радости учеников, будут отменены занятия. Однако их родителям государство не дарит выходной день - голосовать британцы пойдут или до, или после работы.

После закрытия участков начнется подсчет голосов, будут опубликованы первые прогнозные результаты голосования. В течение ночи сформируется общая картина и определятся победители в наиболее значимых округах. Объявление предварительных общих результатов, а также заявления лидеров партий следует ожидать к утру пятницы. После того как в течение дня 13 декабря будут оглашены первые окончательные результаты голосования, лидер победившей партии официально объявит о том, что направляется к королеве Великобритании за разрешением сформировать правительство, а после аудиенции выступит с речью о планах работы его партии на будущие пять лет.

Как ранее сообщила канцелярия правительства, парламент нового созыва начнет работу 17 декабря, королева выступит с речью о планах кабинета министров 19 декабря. Если по результатам выборов произойдет смена премьер-министра, то тронная речь королевы будет запланирована на январь.

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