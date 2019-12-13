В Германии прогремел взрыв в жилом доме

По меньшей мере 25 человек пострадали при взрыве дома в Германии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал MDR.

В полиции не исключают, что в результате ЧП могут быть погибшие.

Пятиэтажное многоквартирное здание взорвалось около 8:55 в городе Бланкенбург, земля Саксония-Анхальт.

На месте работают 160 человек, задействованы медицинские вертолеты. Здание полностью эвакуировано.

Место происшествия оцеплено, причины взрыва устанавливаются.

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