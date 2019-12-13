В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием

Сотрудники полиции Парижа нейтрализовали мужчину, угрожавшего холодным оружием их коллегам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичная префектура ведомства.

"Мужчина, угрожавший полицейским оружием, был нейтрализован вмешавшимися сотрудниками полиции", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.

Инцидент произошел в районе Дефанс около Парижа. Префектура призывает избегать нахождения в этом районе.

На данный момент других подробностей официально не приводится.

По информации телеканала BFMTV, около 10.00 мужчина с ножом в руках направился к трем полицейским. После призывов положить оружие стражи порядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет, но оставался в сознании. Мужчина кричал, что хочет убить полицейских, отмечает телеканал.

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