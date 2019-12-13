Лидеры Италии, Франции и Германии согласовали совместную декларацию по Ливии

Италия, Франция и Германия призвали к немедленному прекращению военных действий в Ливии и возвращению за стол переговоров под эгидой ООН. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщает в пятницу агентство ANSA, декларация была обнародована на саммите ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываем все стороны ливийского конфликта, а также международных игроков возобновить переговорный процесс под эгидой ООН", - говорится в документе, в котором три европейских лидера выражают полное доверие и поддержку специальному представителю генсека ООН по Ливии Гасану Саламе. Конте, Макрон и Меркель считают, что важную роль в процессе урегулирования должны взять на себя Африканский союз и Лига арабских государств.

"Необходимо добиться полного прекращения всех военных действий, гарантий сохранения территориальной целостности, независимости и государственного суверенитета Ливии, что в интересах не только ливийского народа, но и населения всего средиземноморского региона", - говорится в декларации. В заключение три лидера отметили, что работают над скорейшим проведением Берлинской конференции по ливийскому урегулированию. Ранее предполагалось, что встреча в германской столице, на которую не планировалось приглашать представителей Ливии, должна была пройти в этом месяце. Потом стали называть вероятным сроком середину января.

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