В Риме прошла акция за справедливое общество нового социального движения "Сардины"

Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на одной из центральных площадей Рима - Сан-Джованни-ни-Латерано - на общественную демонстрацию под лозунгом нового движения "Сардины". Организаторы акции стремятся привлечь внимание правящих кругов к многочисленным актуальным проблемам - от молодежной безработицы и последствий климатических изменений до участившихся случаев расизма и антисемитизма, а также выступают против популистских методов ведения политики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным римской полиции, в акции приняли участие 35 тыс. человек, сообщает агентство ANSA. При этом организаторы настаивают, что на площади собрались более 100 тыс. человек. Акция носила мирный характер. Маттиа Сантори, молодой человек, официально выступающий от имени "Сардин", сказал, что цель акции - "заполнить площадь и изменить восприятие политики" - достигнута. При этом организаторы не ассоциируют себя ни с одной политической силой, получая при этом поддержку от многих представителей политических сил и властей. Так, свою симпатию "Сардинам" выразил официально беспартийный премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Представительница правящего "Движения "5 звезд" мэр Рима Вирджиния Раджи назвала римскую демонстрацию "прекрасным народным праздником". Лидер другой правящей партии (Демократической партии) и губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти написал в своем Twitter, что "нужно вместе менять Италию".

Ряд акций "Сардин" за последние два месяца прошел в разных городах Италии, собирая по несколько десятков тысяч участников. В Риме "Сардины" выступили впервые. Первая акция нового общественного движения прошла в Болонье, административном центре области Эмилии-Романье, где в январе будущего года должны пройти административные выборы, которые, как ожидается, станут показательными для общей политической ситуации, расклада сил и популярности коалиционного кабинета "Движения "5 звезд", неуклонно теряющего популярность, и Демпартии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.