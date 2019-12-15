В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны

15 декабря 2019 08:30 (UTC+04:00)

Трехдневные торжества по случаю 75-летия проигранной гитлеровскими войсками наступательной операции в бельгийских Арденнах (16 декабря 1944 года - 29 января 1945 года) проходят в городе Бастонь, за который в конце 1944 года шли кровопролитные бои между германскими и американскими войсками, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это было последнее крупное наступление гитлеровцев в Западной Европе в ходе Второй мировой войны.

На юбилей битвы прибыла и внушительная официальная американская делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Для меня очень важно представлять здесь Соединенные Штаты, но также поблагодарить ветеранов, будь они бельгийцы, европейцы (из других стран Европы - ИФ) или американцы. Наши ветераны гордятся своей миссией. Они знают значение Арденнского сражения", - заявила Пелоси телеканалу RTBF.

Она отметила, что битва в Арденнах связана для нее и с личными чувствами.

"Мой дядя погиб в этом регионе непосредственно перед началом сражения. Среди нас многие потеряли родственников во время Второй мировой войны, и у некоторых участников нашей делегации члены их семей воевали здесь. Мы все напрямую и лично связаны с этой историей", - сказала председатель Палаты представителей.

Официальные торжества состоятся в понедельник 16 декабря. В них примут участие представители бельгийского руководства, институтов ЕС. В частности, в памятной церемонии будет участвовать бывший премьер-министр Бельгии, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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