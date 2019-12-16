Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества

16 декабря 2019 17:28 (UTC+04:00)

Правительство Британии внесет в парламент соглашение с ЕС по Brexit в пятницу и надеется на продвижение в этом вопросе уже до Рождества. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

На прошлой неделе источник РИА Новости в Консервативной партии сообщал, что соглашение будет внесено в палату общин на неделе, начинающейся 16 декабря, а первое голосование может пройти до рождественских каникул. Процесс утверждения сделки должен завершиться в январе, после чего, как планирует премьер Борис Джонсон, Британия к концу месяца покинет Евросоюз.

"Мы планируем начать процесс (рассмотрения сделки с ЕС) до Рождества и сделаем это в соответствии с законом и при консультации со спикером. Мы представим законопроект, по которому страна покинет ЕС в конце января", - сказал журналистам представитель премьера, уточнив что внесения документа можно ожидать в пятницу.

Само соглашение, по его словам, будет представлять собой "согласованный Британией и ЕС документ, который, как уверено правительство, гарантирует заключение долгосрочного торгового соглашения" с Евросоюзом.

Несмотря на уверенность в том, что соглашение будет утверждено новым парламентом, правительство не прекратит подготовку к Brexit без сделки.

"Это будет продолжено в качестве меры предосторожности", - добавил представитель премьера.

Внеочередные парламентские выборы, объявленные для того, чтобы решить проблемы вокруг сделки по Brexit, завершились победой консерваторов, сформировавших абсолютное большинство в палате общин. Теперь премьеру Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемой им сделки и вывести страну из Евросоюза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС глубоко разочарован отсутствием результатов конференции ООН по климату в Мадриде
Европа 04:57
Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit на следующей неделе
Европа 14 декабря 01:59
ЕС ожидает от Джонсона скорейшей ратификации соглашения о Brexit
Европа 13 декабря 14:51
Джонсон заявил, что Великобритания покинет ЕС как единое целое к 31 января 2020 года
Европа 13 декабря 12:13
США смогут заключить крупную торговую сделку с Британией после победы консерваторов
США 13 декабря 11:13
Корбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
Европа 13 декабря 08:57
Лента новостей
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 18:00
Нахчыванская фабрика расширяет ассортимент бакалейной продукции
Бизнес 17:56
Узбекистан установил лимит на правительственные кредиты
Бизнес 17:55
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54
Турал Гянджалиев: Политика дискриминации — проявление многолетней идеологии Армении
Нагорно-карабахский конфликт 17:54
Азербайджанский танцор удостоен гран-при Art Star в России (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:47
Renault занимает первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 17:44
В Баку сменили школу 6791 учащихся - управление образования
Общество 17:33
В Азербайджане увеличится производство колбасных изделий
Бизнес 17:32