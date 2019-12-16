Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества

Правительство Британии внесет в парламент соглашение с ЕС по Brexit в пятницу и надеется на продвижение в этом вопросе уже до Рождества. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

На прошлой неделе источник РИА Новости в Консервативной партии сообщал, что соглашение будет внесено в палату общин на неделе, начинающейся 16 декабря, а первое голосование может пройти до рождественских каникул. Процесс утверждения сделки должен завершиться в январе, после чего, как планирует премьер Борис Джонсон, Британия к концу месяца покинет Евросоюз.

"Мы планируем начать процесс (рассмотрения сделки с ЕС) до Рождества и сделаем это в соответствии с законом и при консультации со спикером. Мы представим законопроект, по которому страна покинет ЕС в конце января", - сказал журналистам представитель премьера, уточнив что внесения документа можно ожидать в пятницу.

Само соглашение, по его словам, будет представлять собой "согласованный Британией и ЕС документ, который, как уверено правительство, гарантирует заключение долгосрочного торгового соглашения" с Евросоюзом.

Несмотря на уверенность в том, что соглашение будет утверждено новым парламентом, правительство не прекратит подготовку к Brexit без сделки.

"Это будет продолжено в качестве меры предосторожности", - добавил представитель премьера.

Внеочередные парламентские выборы, объявленные для того, чтобы решить проблемы вокруг сделки по Brexit, завершились победой консерваторов, сформировавших абсолютное большинство в палате общин. Теперь премьеру Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемой им сделки и вывести страну из Евросоюза.

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